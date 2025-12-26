 Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

17:25 - 26 / 12 / 2025
Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

Polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində pirotexniki vasitələrin satışını təşkil edən şəxslərə qarşı tədbirlər davam etdirilir.

Daxili işlər Nazirliyin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, paytaxt və bölgələrdə keçirilən növbəti tədbirlərlə pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan daha 11 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onlardan müxtəlif növ səs və işıq effekti yaradan pirotexniki vasitələr aşkarlanıb.

Polis əməkdaşları tərəfindən pirotexniki vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

