 Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

21:06 - 26 / 12 / 2025
Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) ISO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəedilməsi Sistemi ilə bağlı beynəlxalq uyğunluq sertifikatı üzrə nəzarət auditindən uğurla keçib.

Auditin nəticələrinə əsasən, Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarəetmə proseslərinin beynəlxalq standartların tələblərinə tam uyğun olduğu, fəaliyyətin planlaşdırılması, icrası və monitorinqi mərhələlərində keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin effektiv şəkildə tətbiq edildiyi təsdiqlənib.

Nəzarət auditi Fondun daxili prosedurlarının davamlı təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın və səmərəliliyin artırılması, eləcə də maraqlı tərəflərlə münasibətlərdə keyfiyyət yanaşmasının qorunması baxımından müsbət qiymətləndirilib.

Xatırladaq ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu 2024-cü ilin avqust ayında ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülüb. Bu, Fondun keyfiyyətin idarə edilməsi və davamlı təkmilləşdirmə istiqamətində öhdəliyini vurğulayan mühüm mərhələdir.

Audit və sertifikatlaşdırma ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin etməklə "TÜV Austria GMBH"nin ixtisaslaşmış beynəlxalq auditorları tərəfindən həyata keçirilib.

Məlumat üçün bildirək ki, ISO 9001:2015 sistem proseslərini, təlim keçmiş işçiləri və davamlı təkmilləşdirməni effektiv şəkildə tətbiq edərək maraqlı tərəflərin məmnuniyyəti və idarəetmə səmərəliliyini artırmağa yönəlmiş keyfiyyətin idarə edilməsi sistemləri üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmış standartdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi fərmanı ilə təsdiq edilmiş Fondun Nizamnaməsinə uyğun olaraq, QDF-in qarşısında korporativ idarəetmə üzrə qabaqcıl təcrübəni tətbiq etmək vəzifəsi durur ki, bu da onun mükəmməllik öhdəliyini daha da gücləndirir.

Bundan əlavə, Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş və təsdiq edilmiş prioritetlərə uyğun olaraq, institusional inkişaf 2026-cı ilə qədər olan dövr üçün əsas diqqət sahələrindən biri kimi müəyyən edilib.

ISO 9001:2015 sertifikatı QDF-in bütün əməliyyat və fəaliyyətlərində yüksək keyfiyyət standartlarını qorumaq öhdəliyini əks etdirir və möhkəm və dayanıqlı inkişafı təmin etməyə kömək etməklə, QDF-in institusional inkişaf məqsədlərini birbaşa dəstəkləyir.

Sertifikatlaşdırma həmçinin benefisiarlar, tərəfdaşlar, donorlar və daha geniş icma daxil olmaqla Fondun maraqlı tərəfləri arasında inam və etibarı gücləndirəcək.

ISO 9001:2015 standartına uyğunluğun ardıcıl şəkildə qorunması Qarabağ Dirçəliş Fondunun institusional inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biridir və Fond gələcək fəaliyyətində də beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun idarəetmə praktikasının tətbiqini davam etdirməyi hədəfləyir.

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ağsuda 14 yaşlı qıza qeyri-etik hərəkətlər edən şəxslər həbs olunub

DYP həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı sürücülərə müraciət edib

Pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan 14 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilərr

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

26 / 12 / 2025, 18:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

26 / 12 / 2025, 17:52

Pirotexniki vasitələr satan 11 nəfər saxlanılıb

26 / 12 / 2025, 17:25

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan daha 5 ölkə ilə vizasız rejim üzərində işləyir

26 / 12 / 2025, 16:53

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

26 / 12 / 2025, 16:41

Nazir: Azərbaycan 907-ci düzəlişin tam ləğvini gözləyir

26 / 12 / 2025, 16:36

Ceyhun Bayramov: Humanitar məsələlərin siyasiləşdirilməsi Azərbaycana qarşı yeni deyil

26 / 12 / 2025, 16:25

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

26 / 12 / 2025, 16:10

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

26 / 12 / 2025, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

26 / 12 / 2025, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

26 / 12 / 2025, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

26 / 12 / 2025, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

26 / 12 / 2025, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

26 / 12 / 2025, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

26 / 12 / 2025, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

26 / 12 / 2025, 13:28
Bütün xəbərlər