Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib
Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) ISO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəedilməsi Sistemi ilə bağlı beynəlxalq uyğunluq sertifikatı üzrə nəzarət auditindən uğurla keçib.
Auditin nəticələrinə əsasən, Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarəetmə proseslərinin beynəlxalq standartların tələblərinə tam uyğun olduğu, fəaliyyətin planlaşdırılması, icrası və monitorinqi mərhələlərində keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin effektiv şəkildə tətbiq edildiyi təsdiqlənib.
Nəzarət auditi Fondun daxili prosedurlarının davamlı təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın və səmərəliliyin artırılması, eləcə də maraqlı tərəflərlə münasibətlərdə keyfiyyət yanaşmasının qorunması baxımından müsbət qiymətləndirilib.
Xatırladaq ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu 2024-cü ilin avqust ayında ISO 9001:2015 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi üzrə beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülüb. Bu, Fondun keyfiyyətin idarə edilməsi və davamlı təkmilləşdirmə istiqamətində öhdəliyini vurğulayan mühüm mərhələdir.
Audit və sertifikatlaşdırma ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğunluğu təmin etməklə "TÜV Austria GMBH"nin ixtisaslaşmış beynəlxalq auditorları tərəfindən həyata keçirilib.
Məlumat üçün bildirək ki, ISO 9001:2015 sistem proseslərini, təlim keçmiş işçiləri və davamlı təkmilləşdirməni effektiv şəkildə tətbiq edərək maraqlı tərəflərin məmnuniyyəti və idarəetmə səmərəliliyini artırmağa yönəlmiş keyfiyyətin idarə edilməsi sistemləri üçün beynəlxalq səviyyədə tanınmış standartdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi fərmanı ilə təsdiq edilmiş Fondun Nizamnaməsinə uyğun olaraq, QDF-in qarşısında korporativ idarəetmə üzrə qabaqcıl təcrübəni tətbiq etmək vəzifəsi durur ki, bu da onun mükəmməllik öhdəliyini daha da gücləndirir.
Bundan əlavə, Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş və təsdiq edilmiş prioritetlərə uyğun olaraq, institusional inkişaf 2026-cı ilə qədər olan dövr üçün əsas diqqət sahələrindən biri kimi müəyyən edilib.
ISO 9001:2015 sertifikatı QDF-in bütün əməliyyat və fəaliyyətlərində yüksək keyfiyyət standartlarını qorumaq öhdəliyini əks etdirir və möhkəm və dayanıqlı inkişafı təmin etməyə kömək etməklə, QDF-in institusional inkişaf məqsədlərini birbaşa dəstəkləyir.
Sertifikatlaşdırma həmçinin benefisiarlar, tərəfdaşlar, donorlar və daha geniş icma daxil olmaqla Fondun maraqlı tərəfləri arasında inam və etibarı gücləndirəcək.
ISO 9001:2015 standartına uyğunluğun ardıcıl şəkildə qorunması Qarabağ Dirçəliş Fondunun institusional inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biridir və Fond gələcək fəaliyyətində də beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun idarəetmə praktikasının tətbiqini davam etdirməyi hədəfləyir.