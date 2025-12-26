 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:12 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0032 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % artaraq 2,1937 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0032

100 Rusiya rublu

2,1937

1 Avstraliya dolları

1,1403

1 Belarus rublu

0,5870

1 Bolqarıstan levi

1,0241

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1183

1 Çexiya kronu

0,0825

1 Çin yuanı

0,2426

1 Danimarka kronu

0,2682

1 Gürcü larisi

0,6308

1 Honq Konq dolları

0,2187

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2950

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1853

1 İsveçrə frankı

2,1567

1 İsrail şekeli

0,5361

1 Kanada dolları

1,2427

1 Küveyt dinarı

5,5330

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3331

1 Qətər rialı

0,4661

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5145

1 Moldova leyi

0,1013

1 Norveç kronu

0,1699

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6063

1 Polşa zlotası

0,4751

1 Rumıniya leyi

0,3935

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3236

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3313

Türk lirəsi

0,0397

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0405

Yapon yeni

1,0886

Yeni Zelandiya dolları

0,9915

Qızıl

7664,7305

Gümüş

126,9399

Platin

4077,3140

Palladium

3053,3530

104

