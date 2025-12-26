 Qış mövsümündə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qış mövsümündə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilir

Qafar Ağayev10:22 - Bu gün
Qış mövsümündə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilir

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qış mövsümündə Avropa, Yaxın Şərq, Asiya, MDB və regional istiqamətləri əhatə edən geniş uçuş şəbəkəsi ilə Bakını beynəlxalq hava nəqliyyatı sisteminə bağlamağa davam edir.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan 1news.az-a verilən məlumata görə, hazırda hava limanından 35-ə yaxın aviaşirkət vasitəsilə 70-dən artıq beynəlxalq və regional istiqamətə müntəzəm reyslər yerinə yetirilir. Mövcud uçuş şəbəkəsi turizm, biznes və tranzit səyahətləri üçün çevik və etibarlı imkanlar yaradır.

· Türkiyə istiqamətləri üzrə İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin və Trabzon şəhərlərinə uçuşlar həyata keçirilir.

· Yaxın Şərq regionu üzrə Dubay, Şarja, Əbu Dabi, Doha, Küveyt, Bəhreyn, Ciddə və Dammam, eləcə də istirahət məqsədli səyahətlər üçün Şarm əl-Şeyx və Male istiqamətləri mövcuddur.

· Avropa marşrutları üzrə London, Paris, Berlin, Frankfurt, Roma, Milan, Vyana, Barselona, Budapeşt, Varşava və Praqa şəhərlərinə müntəzəm reyslər icra olunur.

· Mərkəzi və Cənubi Asiya istiqamətləri üzrə Daşkənd, Səmərqənd, Ürgənc, Bişkek, Düşənbə, həmçinin Çinin Pekin və Urumçi şəhərlərinə uçuşlar qış mövsümündə də davam etdirilir.

Qeyd olunan istiqamətlər üzrə uçuşlar AZAL, “Turkish Airlines”, “Air Astana”, “FlyArystan”, “Air Arabia”, “Lufthansa”, “Qatar Airways”, “China Southern”, “Wizz Air”, “Polish Airlines” və digər aparıcı beynəlxalq aviaşirkətlər tərəfindən yerinə yetirilir.

Sərnişinlər qeyd olunan istiqamətlər üzrə aviabiletləri müvafiq aviaşirkətlərin rəsmi internet saytları vasitəsilə bron edə bilərlər.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu mövsümdən asılı olmayaraq geniş marşrut şəbəkəsi və beynəlxalq tərəfdaşlıqları ilə regionda hava nəqliyyatı əlaqələrinin gücləndirilməsinə və sərnişinlər üçün rahat səyahət imkanlarının artırılmasına töhfə verməyə davam edir.

Paylaş:
164

Aktual

Reportaj

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Siyasət

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Rəsmi

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Redaktorun seçimi

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə yola salınan köç ünvana çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Meyxanaçı Kərim dəfn edilib - FOTO

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

Goranboyda 13 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

Son xəbərlər

Balaxanı neftçiləri “ilin ən yaxşı”larını mükafatlandırdı - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

Bu gün, 16:04

Ceyhun Bayramov: Son 1 ildə Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərdə ümumi gərginlik yaşanıb

Bu gün, 15:33

Nazir: Bu il sülh prosesində böyük irəliləyiş əldə olunub

Bu gün, 15:18

Avtomobil niyə hələ də status simvolu kimi qəbul olunur? Psixoloji baxış və şəhərlərin gələcəyi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:53

Sərnişinlərin nəzərinə: Gürcüstana giriş zamanı icbari tibbi sığorta tələbi tətbiq olunacaq

Bu gün, 14:19

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

Bu gün, 14:04

Prezident ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:02

Azərbaycanda bu il qatarların qarşısına 50 dəfədən çox heyvan çıxıb - FOTO

Bu gün, 13:28

Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:55

Bakıda yeni yol tikintisi ilə bağlı avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:53

“İstanbul Klinika”da aparılan yoxlama qanunsuzluqları aşkar etdi

Bu gün, 12:44

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:32

HHQ-nin Təlim və Tədris Mərkəzində növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

Bu gün, 12:19

BŞTİ: Bu il işə qəbul üzrə üç minə yaxın vakansiya təqdim olunub

Bu gün, 12:05

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yenilənmiş veb-saytı istifadəyə verilib

Bu gün, 11:28

Avtomobil yollarında buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür

Bu gün, 11:14

Paytaxt və rayonlarda qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:05

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi övladları üçün Yeni il bayramı təşkil edib - FOTO

Bu gün, 10:54

AZAL təyyarəsi vurulub - Birgə RƏY

Bu gün, 10:50
Bütün xəbərlər