 Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

13:34 - Bu gün
Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Sabah Bakıda yağış və sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin gün ərzində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək.

Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5 dərəcəyədək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunu, nisbi rütubət 80-85% təşkil edəcək.

Həmçinin vurğulanıb ki, Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.

Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

Paylaş:
116

Aktual

Rəsmi

Prezident İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibini təsdiq edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Siyasət

XİN rəhbəri: Həbsdə olan erməniəsilli şəxslərlə bağlı təzyiqlər nəticə verməyəcək

Cəmiyyət

Biləsuvarda qadın işlədiyi gözəllik salonunda ölüb

TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

Astarada 51 yaşlı kişi iş başında ölüb

İmişlidə keçmiş məhkum dəm qazından boğulub

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bolt Accelerator Demo Day: Azərbaycanda innovasiya və sahibkarlığı dəstəkləyən final təqdimatı uğurla başa çatdı - FOTO

Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsi üçün müraciətlərin son tarixi açıqlanıb

İlham Əliyev 2026-cı ilin Azərbaycanda

Magistral yollarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Son xəbərlər

Biləsuvarda qadın işlədiyi gözəllik salonunda ölüb

Bu gün, 17:39

TABIA Group Ağdamda ikinci böyük qonaqpərvərlik layihəsi olan “Hilton Garden Inn Agdam” hotelinin açılışını həyata keçirdi - FOTO

Bu gün, 16:56

Astarada 51 yaşlı kişi iş başında ölüb

Bu gün, 16:12

İmişlidə keçmiş məhkum dəm qazından boğulub

Bu gün, 15:45

Xaçmazda evdə doğuş zamanı uşaq ölümü baş verib

Bu gün, 15:20

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:55

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:59

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:34

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:30

Pirotexniki vasitələr satan 20 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:06

Dağlıq ərazilərdə 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:32

Əmtəə bazarlarında gümüşün qiyməti 77 dolları ötüb

Bu gün, 11:19

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Bu gün, 10:44

DİN bayramda azad olunan ərazilərə səfərə çıxanlara müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:41

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

Bu gün, 10:20

Daxili işlər naziri Qubada sıra baxışı keçirəcək

Bu gün, 10:05

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

26 / 12 / 2025, 21:06

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

26 / 12 / 2025, 20:07

Ceyhun Bayramov hansı halda Ermənistana səfər edə bilər? - Açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:46

Azərbaycanın XİN-in “qara siyahısı”nda olan şəxslər hansı halda çıxarıla bilər? - Nazirdən açıqlama

26 / 12 / 2025, 18:37
Bütün xəbərlər