Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA-dan məlumat verilib.
Müsabiqə qalibləri arasında 1news.az xəbər saytı da yer alır.
79