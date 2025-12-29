 Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında | 1news.az | Xəbərlər
Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Qafar Ağayev15:44 - Bu gün
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə MEDİA-dan məlumat verilib.

Müsabiqə qalibləri arasında 1news.az xəbər saytı da yer alır.

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

