 Azərbaycan və BMT arasında şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq: Gələcək hədəflər müzakirə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan və BMT arasında şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq: Gələcək hədəflər müzakirə olunub

Qafar Ağayev10:55 - Bu gün
Azərbaycan və BMT arasında şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq: Gələcək hədəflər müzakirə olunub

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyeva ilə ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə səmimi görüş keçirib.

1neüsşaz xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan Hökuməti ilə BMT arasında 2026–2030-cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədinin icrası çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edilib ki, bu sənəd Azərbaycanın Milli Prioritetlərinə uyğun olaraq gələcəyə yönəlmiş tərəfdaşlıq üçün mühüm əsasdır və xüsusilə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən “Dayanıqlı şəhərlər və icmalar”ın icrasına əhəmiyyətli töhfə verir.

Anar Quliyev Rezident əlaqələndirici kimi fəaliyyəti dövründə göstərdiyi şəxsi fəallığa və konstruktiv tərəfdaşlığa görə qonağa təşəkkürünü bildirib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Milli Şəhərsalma Forumlarının keçirilməsi, eləcə də 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq çərçivəsində aparılan səmərəli və məzmunlu dialoq xüsusilə vurğulanıb.

Paylaş:
143

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

Biləsuvarda işıq olmayacaq

Magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün sınaq imtahanı keçiriləcək

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Son xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Bu gün, 16:20

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

Bu gün, 16:11

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər