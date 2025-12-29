 Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Qafar Ağayev12:07 - Bu gün
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Qarşıdan gələn günlərdə gözlənilən sərnişin axınının artması və səyahət intensivliyinin yüksəlməsi nəzərə alınaraq, 29 dekabr – 5 yanvar tarixlərində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda sərnişinlərə göstərilən xidmətlərin fasiləsiz, təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətlə təmin edilməsi məqsədilə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu dövrdə hava limanının bütün əsas xidmət strukturları gücləndirilmiş qrafik üzrə fəaliyyət göstərəcək. Əlavə növbətçilik qrafikləri tətbiq ediləcək, təhlükəsizlik tədbirləri genişləndiriləcək, sərnişin axınının səmərəli tənzimlənməsi və əməliyyat proseslərinin operativliyi artırılacaq.

Sərnişinlərə uçuşdan ən azı 2 saat əvvəl hava limanına gəlmələri, müəyyən edilmiş qaydalara əməl etmələri və hava limanı əməkdaşlarının göstərişlərinə riayət etmələri tövsiyə olunur. Bu, bütün prosedurların rahat və vaxtında tamamlanmasına şərait yaradacaq.

Sərnişinlərin hava limanına rahat və vaxtında çatmalarını təmin etmək məqsədilə “Aeroexpress” xidmətindən istifadə tövsiyə edilir. Avtobuslar hər 15 dəqiqədən bir “28 May” m/s – “Koroğlu” m/s – Hava limanı marşrutu üzrə hərəkət göstərir.

Eyni zamanda, vaxt itkisinin qarşısını almaq və qeydiyyat prosesini sürətləndirmək üçün sərnişinlərə uçuşdan əvvəl onlayn qeydiyyatdan istifadə etmələri tövsiyə olunur.

Sərnişinlər səyahət öncəsi və səyahət zamanı yaranan suallarla bağlı rəsmi internet saytı və məlumat xidmətləri vasitəsilə operativ və aktual məlumat əldə edə bilərlər.

Əlaqə və əlavə məlumat üçün:

Rəsmi internet saytı: https://www.airport.az/az/

Məlumat xidməti: +994 12 497 27 27

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Baku Electronics-də “Şansını Tut” başladı! - VIDEO

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” Yeni Yasamalda restoran açdı - FOTO

Bu gün, 16:20

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

Bu gün, 16:11

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər