 Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Qafar Ağayev12:50 - Bu gün
Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Sabunçu Rayon Polis İdarəsi və 12-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Ramana qəsəbəsi Şuşa şəhərciyində pirotexniki vasitələrin gizli şəkildə satıldığı anbar aşkarlanıb.

1news.az Tədbir zamanı pirotexniki və tezalışan maddələrin satışını təşkil edən 38 yaşlı N.Şükürov saxlanılıb. Ondan 803 qutu səs və 6372 ədəd işıq effekti yaradan pirotexniki vasitə aşkar edilib. Həmin şəxs barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Qeyd edək ki, ötən həftə Sabunçu RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən pirotexniki vasitələrin satışına qarşı həyata keçirilən tədbirlər zamanı 25 fakt aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində müvafiq tədbirlər görülüb.

Polis əməkdaşları tərəfindən pirotexniki vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Cəmiyyət

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Dağlıq ərazilərdə 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib - FOTO

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Oqtay Əsədovun qızı vəfat etdi

Son xəbərlər

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

Bu gün, 16:11

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07

FHN bayramda gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 11:59
Bütün xəbərlər