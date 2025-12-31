 2026-cı ilin günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

2026-cı ilin günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:40 - Bu gün
2026-cı ilin günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 1-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, gecəyə doğru bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.

Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.

Gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Fergus Auld Yeni illə bağlı 2025-ci ildə ikitərəfli münasibətlərdə baş verən əsas hadisələrə yekun vurub

Cəmiyyət

Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

Cəmiyyət

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü külək nəticəsində aşan ağacın fəsadları aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

Bakıda restoranda yanğın olub

Suraxanı rayonunda evdə yanğın olub, xəsarət alan var

Bakıda 64 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Uşaq oyuncaqları” yükündən bəyan olunmayan mallar aşkar edildi - FOTO

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Baku Electronics-də “Şansını Tut” başladı! - VIDEO

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Son xəbərlər

Bakıda güclü külək nəticəsində aşan ağacın fəsadları aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:31

Niderland səfirliyi Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:07

Bakıda restoranda yanğın olub

Bu gün, 16:27

Fergus Auld Yeni illə bağlı 2025-ci ildə ikitərəfli münasibətlərdə baş verən əsas hadisələrə yekun vurub

Bu gün, 15:54

Suraxanı rayonunda evdə yanğın olub, xəsarət alan var

Bu gün, 15:15

Bakıda 64 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 14:48

Lerikdə mikroavtobusun dərəyə aşması nəticəsində xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Güclü külək 3 gün davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:43

DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:16

2026-cı ilin günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:40

Küləkli havayla əlaqədar sürücülərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 11:42

Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

Bu gün, 11:23

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 11:19

Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

Bu gün, 10:58

FHN Yeni il bayramı ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib

Bu gün, 10:38

XİN-dən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik

Bu gün, 10:19

Mehriban Əliyeva Həmrəylik Günü və Yeni illə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:00

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İllə bağlı paylaşım edib

30 / 12 / 2025, 22:21

Saxta ehtiyat hissəsi maşının performansını aşağı salaraq sürücüyə ziyan vurur – RƏSMİ İZAH - VİDEO

30 / 12 / 2025, 19:33

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

30 / 12 / 2025, 17:49
Bütün xəbərlər