 Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

14:52 - Bu gün
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə 1 və 2 saylı uşaq evlərində, eləcə də 1 saylı körpələr evində yaşayan azyaşlılar üçün bayram şənliyi təşkil olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə IDEA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bayram tədbirində İctimai Birliyinin könüllüləri uşaqlara hədiyyələr təqdim edib, balacalarla birlikdə müxtəlif əyləncəli oyunlar və fəaliyyətlər həyata keçiriblər. Bu təşəbbüs balacalara sevinc və bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş edib.

Qeyd edək ki, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həm ölkəmizin müxtəlif regionlarında, həm də dünyanın bir sıra ölkələrində humanitar, təhsil, səhiyyə, sosial, ekoloji və digər sahələri əhatə edən genişmiqyaslı layihələr mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Xüsusilə bayram günlərində uşaq evlərində, internat müəssisələrində, eləcə də müalicə və qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram tədbirlərinin təşkili bu təşəbbüslərin əsas istiqamətlərindən biridir. Himayədən məhrum olmuş, qayğıya daha çox ehtiyac duyan uşaqların sevindirilməsi, onların bayram ab-havasını hiss etmələri məqsədilə bu cür tədbirlər mütəmadi olaraq təşkil olunur.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

Cəmiyyət

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Biləsuvarda qadın işlədiyi gözəllik salonunda ölüb

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

Son xəbərlər

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

Bu gün, 16:57

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:27

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Bu gün, 15:34

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:52

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 14:27

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:57

Bakı Yeni ilin səhərini təmiz və səliqəli qarşıladı - FOTO

Bu gün, 13:17

Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Dağlıq ərazilərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:16

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:55

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

Bu gün, 11:51

Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib

Bu gün, 11:35

Azərbaycanda dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:07

Azərbaycanda itkin düşən 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 10:51

Bu gün yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:22

Bayram günü cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:20

2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib

Bu gün, 09:57

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib -

Bu gün, 01:05

Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var

31 / 12 / 2025, 18:00
Bütün xəbərlər