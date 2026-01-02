 Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib

Qafar Ağayev17:46 - Bu gün
Qarlı hava şəraitində yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı sürücülərə çağırış edilib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bölgələrə səfər edən və hərəkətdə olan sürücülərə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

“Hazırda ölkənin bir sıra bölgələrində müşahidə olunan qar yağışı və şaxtalı hava şəraiti avtomobil yollarında hərəkəti xeyli çətinləşdirir. Sürüşkən yol örtüyü, məhdud görünüş məsafəsi və qəfil hava dəyişiklikləri yol-nəqliyyat hadisələri riskini artırır. Təhlillər göstərir ki, qarlı hava şəraitində baş verən qəzaların əsas səbəblərindən biri mövsümə uyğun olmayan və aşınmış şinlərdən istifadədir.

Bu səbəbdən sürücülərdən xahiş edirik:

• Zərurət olmadıqca uzunməsafəli və dağlıq ərazilərə səfərlərdən çəkinin;

• Nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını, xüsusilə şinlərin qış mövsümünə uyğunluğunu, diş dərinliyini və təzyiqini mütləq yoxlayın;

• Qarlı və sürüşkən yollarda adi şinlərlə deyil, qış şinləri ilə hərəkət edin;

• Sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçin, təhlükəsiz məsafəni qoruyun;

• Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməyin.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları bölgələrdə gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır, təhlükəli yol sahələrində nəzarət və sürücülərlə izahedici söhbətlər davam etdirilir.

Unutmayaq: Qarlı havada düzgün şin seçimi sükan arxasında təhlükəsizliyin əsas şərtidir.

Yollarda diqqətli olaq, təhlükəsizliyə birlikdə töhfə verək”.

Bütün xəbərlər