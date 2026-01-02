 Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür

Qafar Ağayev09:08 - Bu gün
Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı, general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür.

1news.az xəbər verir ki, Polad Həşimov 2 yanvar 1975-ci ildə Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində doğulub. Polad Həşimov Sumqayıtda məktəbi bitirib. Sonra Heydər Əliyev adına ali məktəbdə təhsil alıb və təhsilini Türkiyədə davam etdirib. Polad Həşimov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edib və xəsarət alıb. Bundan sonra ona vaxtından əvvəl general rütbəsi verilib.

General-mayor Polad Həşimov iyulun 13-dən 14-ə keçən gecə səhərə yaxın Tovuz rayonu istiqamətində döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olub.

İyulun 14-də general-mayor Polad Həşimovun nəşi əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirilib. General iyulun 15-də II Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

9 dekabr 2020-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Milli Qəhrəman adı verilib.

Paylaş:
30

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

Cəmiyyət

Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür

DOST xidmətlərinin sayı 162-yə çatıb

Duman olacaq, yollar buz bağlayacaq

BDU-nun professoru Mikayıl Cəfərov vəfat edib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Qarabağ Dirçəliş Fondu beynəlxalq ISO 9001:2015 Sertifikatı üzə nəzarət auditindən uğurla keçib

DİN: Ötən gün 30 cinayətin üstü açılıb, 25 nəfər saxlanılıb

iPhone 17 və iPhone 17 Pro Max - Kontakt.az-da: seçim meyarları - dizayn, kameralar, batareya ömrü

Son xəbərlər

Bu gün Milli Qəhrəman Polad Həşimovun doğum günüdür

Bu gün, 09:08

DOST xidmətlərinin sayı 162-yə çatıb

Bu gün, 09:03

Duman olacaq, yollar buz bağlayacaq

01 / 01 / 2026, 18:00

BDU-nun professoru Mikayıl Cəfərov vəfat edib

01 / 01 / 2026, 17:36

Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı verib

01 / 01 / 2026, 16:57

Avtomobillə səyahət edənlərə XƏBƏRDARLIQ

01 / 01 / 2026, 16:27

Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

01 / 01 / 2026, 15:34

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib - FOTO

01 / 01 / 2026, 14:52

FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

01 / 01 / 2026, 14:27

Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

01 / 01 / 2026, 13:57

Bakı Yeni ilin səhərini təmiz və səliqəli qarşıladı - FOTO

01 / 01 / 2026, 13:17

Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

01 / 01 / 2026, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

01 / 01 / 2026, 12:37

Dağlıq ərazilərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

01 / 01 / 2026, 12:16

İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

01 / 01 / 2026, 11:55

Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

01 / 01 / 2026, 11:51

Polis qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edib

01 / 01 / 2026, 11:35

Azərbaycanda dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

01 / 01 / 2026, 11:07

Azərbaycanda itkin düşən 5 nəfər tapılıb

01 / 01 / 2026, 10:51

Bu gün yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

01 / 01 / 2026, 10:22
Bütün xəbərlər