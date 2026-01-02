Göyçayda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb
Göyçay rayonunda eyvandan yıxılan 53 yaşlı kişi xəstəxanada ölüb.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə ötən gün baş verib.
Məlumata görə, Çayarxı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarvan Əhmədov dekabrın 31-i saat 21-i radələrində yaşadığı evdən baş nahiyəsindən xəsarətlə xəstəxanaya gətirilib və yanvarın 1-i saat 10 radələrində ölüb.
Araşdırmalarla S.Əhmədovun qan təzyiqinin yüksəlməsi nəticəsində müvazinətini itirib 2-ci mərtəbənin eyvanından yıxılaraq ölməsi müəyyən olunub.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
