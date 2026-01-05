 Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Qafar Ağayev16:19 - Bu gün
Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi 5 fevral 2026-cı il tarixində dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və BB vəzifə qrupu üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçirəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahanlarda iştirak etmək istəyən namizədlər DİM-in portalında “Şəxsi kabinet”lərini (şəxsi kabineti olmayanlar) yaratmalıdırlar. “Şəxsi kabinet”də olan pul hesabına vəsait daxil etmək üçün müxtəlif ödəniş üsullarından (ətraflı məlumat https://epayment.dim.gov.az/ saytında verilib) istifadə etmək olar. “Şəxsi kabinet” yaradıldıqdan və hesaba lazımi vəsait daxil edildikdən sonra imtahanlarda iştirak etmək üçün DİM-in internet portalında müvafiq olaraq “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanında iştirak etmək üçün onlayn qeydiyyat” və ya “Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi” xidmətləri vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçən və imtahanda iştirak etməyən namizədlərin ödədiyi məbləğ geri qaytarılımır.

BB vəzifə qrupu üzrə test imtahanı 5 fevral saat 10:00-da kompüter vasitəsilə keçiriləcək. Test imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyat 5 yanvar 2026-cı il saat 15:00-dan 25 yanvar saat 18:00-dək aparılacaq. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək və namizədlər üçün 920 yer ayrılıb.

Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə imtahan

Dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə test imtahanı AB, AC, BA və BB qrupları üzrə 5 fevral saat 16:00-da kompüter vasitəsilə keçiriləcək. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək və namizədlər üçün 920 yer ayrılıb. Test imtahanında iştirak etmək istəyən namizədlərin qeydiyyatı Mərkəzin internet portalında 5 yanvar 15:00-dan 25 yanvar saat 18:00-dək həyata keçiriləcək.

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Maduronun saxlanılandan sonra ilk fotosu yayılıb - FOTO

“PAŞA Holding” şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

DİN: Ötən 22 cinayətin üstü açılıb

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 17:54

Masazırda qanunsuz fəaliyyət göstərən quş kəsimi sexi aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:39

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Maskatda Sultan Opera Evində olub - FOTO

Bu gün, 17:32

Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralılar var

Bu gün, 17:21

Dağlıq ərazilərdə sürücülərə xəbərdarlıq – yollar buz bağlayır

Bu gün, 17:06

Maduro və həyat yoldaşı helikopterlə məhkəmə binasına aparılıb

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO

Bu gün, 16:49

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:19

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 16:05

Ötən ay 25 aptekdə yoxlama aparılıb

Bu gün, 15:51

Masazırda 2 kilometrlik avtomobil yolunda əsaslı təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 15:35

Bayram günlərində yol qəzalarının əsas səbəbləri açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Ötən il azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:12

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:00

Leyla Əliyeva Oman Milli Muzeyində və Mutrah bazarında olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bayram günlərində təcili tibbi yardım xidmətinə rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 14:30

ADY bayram günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb

Bu gün, 14:20

Maliyyə Nazirliyi “Vətəndaşın büdcə bələdçisi”ni hazırlayıb

Bu gün, 14:07

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədir - FOTO

Bu gün, 13:57

Yoluxucu xəstəliklərə görə bəzi ölkələrə tətbiq olunan məhdudiyyətlər ləğv edilib – AQTA

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər