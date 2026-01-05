Bakıda tədris mərkəzindən və avtoservisdən oğurluq edənlər saxlanılıblar
Paytaxtın Nəsimi rayonunda talama cinayəti baş verib. Rayon ərazisindəki tədris mərkəzlərinin birindən 4 min manatlıq nağd pul və elektron avadanlıqlar oğurlanıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 21-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Ə. Əliyev müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Nizami rayonundakı avtoservislərin birindən isə 500 manat və 1000 manat dəyərində noutbuk oğurlayan əvvəllər də məhkum olunmuş 43 yaşlı A.Tağıyev polis əməkdaşları tərəfindən
