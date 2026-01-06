 Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Qafar Ağayev09:32 - Bu gün
Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

"Bizim cəmiyyətimiz çox gözəl cəmiyyətdir".

1news.az verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

"Ölkədə işlər müsbət istiqamətdə gedir, ölkəmiz dünya arenasında görün, nə qədər böyük uğurlara nail olubdur. Bax, dediyim xarici siyasətlə bağlı olan məsələlər hələ işlərin bir hissəsidir".

Dövlət başçısı bildirib ki, iqtisadi inkişafla bağlı heç bir narahatlıq yoxdur: "Ancaq etibar etdiyim kadrlar və bütün dövlət məmurları öz fəaliyyətini bu prinsiplər əsasında qurmalıdırlar. Yenə də qayıdıram ictimai nəzarətə, çünki mənim qərarlarımın bir çoxu məhz ictimai nəzarət nəticəsində verilibdir. Bunu indi ictimaiyyət bilmir, amma yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır və qeyd etdiyim bu uğursuz təyinatlarla bağlı siqnallar yerlərdən gəlir.

Əgər yerlərdən siqnal gəlməsə, onda mən haradan biləcəyəm? Onlar bir neçə dəfə yoxlanılır və bir neçə qurum tərəfindən, bir qurum yox, bir neçə qurum ki, burada şəxsi-qərəz olmasın. Ondan sonra bu, öz təsdiqini tapanda artıq qərar qəbul edilir və bütün məmurlar onu bilməlidirlər. Vəzifəyə təyin etmək böyük etimaddır. Ancaq bu etimad əgər məmur tərəfindən doğrulmasa, onda sərəncam da özünü çox gözlətməyəcək".

Paylaş:
121

Aktual

Cəmiyyət

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Cəmiyyət

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Siyasət

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Cəmiyyət

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Neftçalanın sabiq icra başçısı azadlığa buraxılıb.

DİN: Ötən 22 cinayətin üstü açılıb

Son xəbərlər

Süni boya ilə toyuqlara “kənd toyuğu” görünüşü verib satmaq istəyənlər aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 12:24

Mirşahin Ağayev: Azərbaycan Mediasının təmsilçiləri təkcə öz suallarına cavab deyil, həm də növbəti ustad dərsi aldı!

Bu gün, 12:14

Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

Bu gün, 12:01

DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:46

Ötən ilin dekabr 150 mindən çox şəxs xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alıb

Bu gün, 11:27

2025-ci ildə Səfərbərlik Xidmətinin məsuliyyətə cəlb edilən əməkdaşlarının sayı açıqlandı

Bu gün, 11:05

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 11:03

Azad edilmiş ərazilərdə 7000-dən artıq LED işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb

Bu gün, 11:00

Bəzi ölkələrdən Azərbaycana ət idxalına məhdudiyyət tətbiq edilib

Bu gün, 10:47

Prezident Bakının gələcək nəqliyyat konsepsiyasından danışdı

Bu gün, 10:37

Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarəetmə modeli bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq edilə bilər

Bu gün, 10:25

Məktəbliləri yanvarın sonunda 5 gün tətil gözləyir

Bu gün, 10:08

Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:55

Əmtəə bazarlarında qızılın bahalaşması davam edir

Bu gün, 09:54

“Naxçıvanı Türkiyə ilə də birləşdirə biləcək dəmir yolu mütləq olmalıdır”

Bu gün, 09:49

Prezidentdən Azərbaycan dililə bağlı ÇAĞIRIŞ: Hamını bu mübarizəyə dəvət edirəm

Bu gün, 09:45

Abşeronda kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 09:36

Dövlət başçısından məmurlara xəbərdarlıq: Yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır

Bu gün, 09:32

“Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, islahatlara getməliyik”

Bu gün, 09:31

Prezident: Hər dəfə bayrağımız bir kəndə, şəhərə sancılanda, mənim üçün Azərbaycan məhz o torpaq idi

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər