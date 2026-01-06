Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025–2026-cı tədris ilinin birinci yarımili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi 8 yanvar saat 15:00-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.
Məlumata görə, tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarına az müddət qalması nəzərə alınaraq 11-ci siniflər üzrə yerdəyişmə prosesi 8 yanvar 2026-cı il tarixindən tədris ilinin sonunadək aktiv edilməyəcək. Məktəbəhazırlıq qrupları və 1–10-cu siniflər üzrə yerdəyişmə prosesinin yenidən aktivləşdiriləcəyi tarix barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəyi qeyd olunub.
Agentlik diqqətə çatdırıb ki, 13 yanvar 2026-cı il saat 15:00-a qədər təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan müvafiq sənədlər ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək.