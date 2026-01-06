DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzan 19 nəfər saxlanılıb
Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2025-ci ilin dekabr ayı ərzində dövlət sərhədinin еtibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq, qеyri-lеqal miqrasiya və narkоtik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri uğurla həyata keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DSX məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ay ərzində dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 19 nəfər saxlanılıb.. Onların 6-sı Azərbaycan, 3-ü Pakistan, 2-si Əlcəzair, 1-i Banqladeş, 2-si Əfqanıstan, 1-i İran, 1-i Gürcüstan, 1-i Türkiyə, 1-i İraq, 1-i Cibuti vətəndaşı оlub.
60