 Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB

15:54 - Bu gün
Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB

Qazaxda avtomobildə baş vermiş partayış nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qazax şəhər sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Şəmil İbrahimovun Qazax Neft Baza Sahəsinin həyətində "MAN" markalı avtomobildə baş vermiş partlayış nəticəsində ölməsi faktı üzrə Qazax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

14:16

Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfər ölüb.

Bu barədə 1news.az-a FHN-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qazax rayonu, Xanlıqlar kəndi ərazisində yanacaq daşıyan avtomobildə baş vermiş yanğın FHN-in qüvvələri tərəfindən ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə tam söndürülüb.

Yanğın nəticəsində yanacaq daşıyan avtomobilin yanar konstruksiyaları yanıb, bir nəfər həyatını itirib.

Yaxınlıqdakı yanacaq çənləri yanğından mühafizə olunub.

Paylaş:
158

Aktual

Rəsmi

Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

Rəsmi

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstəriləcək - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Cəmiyyət

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı yenilənib

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Xırdalanda faciəvi hadisə baş verib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Aǧdamda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Sabah bəzi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Prezident nəvələri ilə Şahdağda xizək sürdü - FOTO

Son xəbərlər

Prezident Cahangir Novruzov, Məsud Aşina və digər bir qrup şəxsi təltif edib

Bu gün, 17:47

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstəriləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:46

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı yenilənib

Bu gün, 17:25

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 17:11

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:00

Xırdalanda faciəvi hadisə baş verib

Bu gün, 16:42

Bu gün şəhid pilot Rəşad Atakişiyevin doğum günüdür

Bu gün, 16:20

Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

Lənkəranda məzar daşını sındıran şəxs həbs edildi

Bu gün, 15:35

“Nestle”nin uyğunsuzluq aşkarlanan uşaq qidalarının Azərbaycana idxalının qarşısı alınıb

Bu gün, 15:14

Nəzrinin ölümünə görə həbs edilən həkim azadlıqda

Bu gün, 14:54

Sabunçuda maşın sərxoş kişini vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:10

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz məqsədlərinə doğru inamla irəliləyir”

Bu gün, 12:28

Zakir Həsənov Qazaxıstanın yeni hərbi attaşesini qəbul edib

Bu gün, 12:27

Bakıda mənzildə 87 yaşlı qadının meyiti tapılıb

Bu gün, 11:53

Abşeronda “sosial eksperiment” keçirən dələduz saxlanılıb

Bu gün, 11:37

FHN dumanlı hava ilə əlaqədar gəmi istifadəçilərinə müraciət edib

Bu gün, 11:24

Qaradağda avtomobillərin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

Bu gün, 10:43

Elektrik avtomobillərinin yanması haqqında həqiqət - qorxu, statistika və reallıq – FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:25
Bütün xəbərlər