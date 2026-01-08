 Nəsimi rayonunda soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

10:36 - Bu gün
Nəsimi rayonunda soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

Nəsimi rayonu ərazisində talama cinayəti qeydə alınıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, hadisə zamanı naməlum şəxslər 26 yaşlı zərərçəkənin içərisində 750 manat və bank kartları olan pul kisəsini soyğunçuluqla talayıblar.

Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş, 23 yaşlı Fərid Nuriyev və 37 yaşlı Eltac Ruşanov saxlanılıblar.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

