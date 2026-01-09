 “Sülh Körpüsü”: vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu müzakirə olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Sülh Körpüsü”: vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu müzakirə olunacaq

10:00 - Bu gün
“Sülh Körpüsü”: vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu müzakirə olunacaq

13 yanvar 2026-cı il tarixində “Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə təşkil olunacaq. Tədbir saat 10:00-13:00 aralığında Milli QHT Forumunun Akt Zalında (World Business Center, S. Vurgun 83, 2-ci mərtəbə) keçiriləcək.

Tədbirin məqsədi “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında aparılan dialoqun nəticələrini Azərbaycan ictimaiyyəti ilə bölüşmək, mövcud vəziyyəti açıq müzakirə etmək və davamlı sülhün formalaşdırılması üçün praktik mexanizmlər və təkliflər irəli sürməkdir.

İctimai müzakirə zamanı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sülh gündəliyinə daha sistemli cəlb edilməsi yolları, ictimai kommunikasiya və etimad quruculuğu mexanizmləri, eləcə də ekspert dairələri, QHT-lər və media arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq. Eyni zamanda, gələcək sülh təşəbbüsləri üçün praktik tövsiyələrin toplanması nəzərdə tutulur.

Müzakirələrdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri, ictimai xadimlər, sülh və münaqişələrin həlli üzrə ekspertlər, eləcə də media nümayəndələri iştirak edəcək.

Tədbirdə iştirak etmək istəyən şəxslərin müraciətləri 12 yanvar 2026-cı il, saat 18:00-dək qəbul edilir. İştirak niyyətini təsdiqləmək üçün ad, soyad və təmsil olunan qurum göstərilməklə müraciətin aşağıdakı email ünvanına göndərilməsi xahiş olunur.

Email: [email protected]

Paylaş:
468

Aktual

Rəsmi

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Siyasət

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Cəmiyyət

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

Cəmiyyət

Bakıda 20 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb - FOTO

Paytaxtda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb - FOTO

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Gəncədə 3 ev yanıb - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

Son xəbərlər

Bakıda 20 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 16:13

Anar İsgəndərov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:52

Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 15:23

DTX xarici xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlıq edən şəxsi həbs etdi

Bu gün, 15:02

Paytaxtda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb - FOTO

Bu gün, 14:58

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:41

Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

Bu gün, 14:28

Üç televiziya və bir radionun yayımı müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 13:09

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

Bu gün, 12:33

Müəllimin direktor müavinini döyməsi ilə bağlı iddialara məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 12:24

Dənizkənarı obyektlərdə “dəvə qutabı” ilə bağlı reydlər davam edir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:02

Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 11:41

Tağıyev qəsəbəsində partlayış zamanı xəsarət alan fəhlənin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 11:18

Bu ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

Bu gün, 10:59

Yol polisi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 10:44

Bakıda avtomobil yanıb - VİDEO

Bu gün, 10:31

HHQ komandanı və Hərbi prokuror hərbi hissələrdə olublar - FOTO

Bu gün, 10:14

“Sülh Körpüsü”: vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu müzakirə olunacaq

Bu gün, 10:00

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 65 dolları keçib

Bu gün, 09:57
Bütün xəbərlər