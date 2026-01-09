 Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

14:28 - Bu gün
Azərbaycan dələduzluqda təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən İran vətəndaşı İmani Ali Abdollahı Özbəkistana təhvil verib.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, İmani Ali Abdollah 2025-ci ildə Azərbaycanda müəyyən edilərək həbs edilib.

Təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.

