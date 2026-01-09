Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib
Azərbaycan dələduzluqda təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən İran vətəndaşı İmani Ali Abdollahı Özbəkistana təhvil verib.
Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, İmani Ali Abdollah 2025-ci ildə Azərbaycanda müəyyən edilərək həbs edilib.
Təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.
