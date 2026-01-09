Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2025-ci il ərzində hüquqpozma predmeti kimi 41 milyon 758 min 798 ədəd xaricdə istehsal edilən siqaretlər, 1440 litr spirtli içkilər, 91 min 782,438 litr energetik içkilər aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
145