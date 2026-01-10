 Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Qafar Ağayev13:44 - Bu gün
Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Azərbaycanda "Sənədləşdirmə: Kitab və digər nəşrlərdə cildin kötük hissəsindəki başlıqların tərtibatı" dövlət standartının qəbul olunması gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, "İnformasiya, sənədləşdirmə, nəşriyyat və kitabxana işi" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 52) növbəti iclası keçirilib. Tədbirdə AZSTAND/TK 52-nin sədri, "Elm" nəşriyyatının direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi Qəhrəmanov AZS ISO 3297:20 "Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi (ISSN)" və AZS ISO 6357:2025 "Sənədləşdirmə: Kitab və digər nəşrlərdə cildin kötük hissəsindəki başlıqların tərtibatı" standartları barədə ətraflı məlumat verib.

O bildirib ki, yeni dövlət standartlarının tətbiqi elmi kommunikasiya sisteminin səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, kitabxanalar, elmi informasiya mərkəzləri, nəşriyyatlar və indeksləmə bazaları arasında məlumat mübadiləsini asanlaşdıracaq. Həmçinin bu standartlar Azərbaycan nəşrlərinin beynəlxalq informasiya məkanında tanınmasını genişləndirərək nəşriyyat və kitabxana sahəsində vahid normativ yanaşmanın formalaşmasına töhfə verəcək.

Geniş müzakirələrdən sonra AZS ISO 3297:20 və AZS ISO 6357:2025 standartlarının qəbul olunması üçün AZSTAND-a təqdim edilməsi barədə yekdilliklə qərar qəbul edilib.

Bununla yanaşı, iclasda komitənin nəzdində Muzeylərin fəaliyyət göstəriciləri və idarəetmə prinsipləri üzrə işçi qrupunun (AZSTAND/TK 52 / İQ-3) yaradılması da müzakirə olunub. İşçi qrupunun fəaliyyət istiqamətləri və əsas istinad standartları barədə məlumat verilib.

Eyni zamanda, AZSTAND tərəfindən təsdiqlənmiş "2026–2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı" çərçivəsində qarşıdakı üç il ərzində həyata keçiriləcək tədbirlər və komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə dair monoqrafiyaların hazırlanması ilə bağlı qərarlar qəbul olunub.

Paylaş:
153

Aktual

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Dünya

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Cəmiyyət

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobilin yanması nəticəsində bir nəfərin ölməsi faktı araşdırılır - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:53

Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

Bu gün, 17:30

Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:24

“Qaçqınkom” “Qobu Park”da binaların vəziyyəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib

Bu gün, 17:04

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 16:59

Qaradağda market və ticarət mərkəzindən oğurluq edən şəxsləri polis saxlayıb

Bu gün, 16:48

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 16:37

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

Bakıda moped və motosiklet oğurluğu edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:02

İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:33

Pakistan vətəndaşlarını İrana səfər etməməyə çağırıb

Bu gün, 15:09

Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:47

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Bu gün, 14:10

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Bu gün, 13:44

Azərbaycan neftinin qiyməti 4 faizdən çox artıb

Bu gün, 13:30

Bazar günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:50

AZAL-ın bələdçisi: Praqa aeroportunda sərnişin agentə yumruq-təpiklə hücum etdi

Bu gün, 12:44

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Bu gün, 12:34

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Bu gün, 12:14

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:10
Bütün xəbərlər