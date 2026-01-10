 Üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərənin tikintisi davam etdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərənin tikintisi davam etdirilir

Qafar Ağayev11:55 - Bu gün
Üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərənin tikintisi davam etdirilir

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) yerləşdirdiyi sifariş əsasında Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilən üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərə üzrə işlər qrafikə uyğun olaraq davam etdirilir.

ASCO-dan 1news.az-a verilən məlumata görə, layihə çərçivəsində gəminin əsas gövdəsi üzrə blokların yığılması işləri tamamlanıb. Hazırda boru xətləri quraşdırılır, elektrik sistemləri üzrə kabellər çəkilir. Eyni zamanda, havalandırma sistemlərinin montajı, mexaniki avadanlıqların quraşdırılması, yaşayış sahələrində izolyasiya, kabinlərin ayrılması kimi proseslər icra olunur.

Layihədə əvvəlki analoji “RoPax” gəmiləri ilə müqayisədə bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulub. Bunlara təsərrüfat təyinatlı üç tonluq bir ədəd kranın quraşdırılması, sıxılmış hava sistemi üçün əlavə saxlanc çənlərinin yerləşdirilməsi, soyuducu konteynerlər üçün elektrik qidalanma sisteminin yaradılması daxildir.

Bundan başqa, yeni gəmidə alt yük bölməsi üzrə təhlükəli qaz aşkarlama sistemi və köpüklü yanğınsöndürmə sistemi üzrə əlavə bir ədəd yanğınsöndürmə tuşlayıcısı quraşdırılacaq. Eyni zamanda, bərədə dəmiryolu xətlərinin avtomatik keçirilmə sisteminin tətbiqi, yük platforması üzərində tormozlama sisteminin qurulması da nəzərdə tutulub. Baş mühərrik otağında isə əlavə soyutma sistemi, iki ədəd servis qapağı və iki ədəd xidməti kran quraşdırılacaq.

Bununla yanaşı, layihədə bəzi texniki həllər əvvəlki gəmilərlə müqayisədə optimallaşdırılıb. Belə ki, sərnişin liftinin quraşdırılmasından imtina edilib. Arxa köməkçi sükan qurğusu isə ləğv olunaraq, əvəzində ön köməkçi sükan qurğusunun gücü 350 kVt-dan 545 kVt-a çatdırılıb.

Bundan öncə istismara verilən eynitipli “Azərbaycan” və “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərələri kimi, yeni gəmi-bərənin də maksimal sürəti 14 uzel, uzunluğu 154.5, eni 17.7, bortunun hündürlüyü isə 7.5 metr təşkil edəcək. Daşıma qabiliyyətinə gəlincə, bu gəmi-bərə də eyni vaxtda 100 sərnişin, 56 sistern tipli vaqon və ya 50 yük avtomobili/TIR qəbul etmək imkanına malik olacaq.

Yeni gəmi ASCO-nun donanmasının müasirləşdirilməsi və ölkəmizin tranzit potensialının artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Digər gəmilər kimi, bu “RoPax” tipli gəminin də Xəzər dənizi üzərindən həyata keçirilən yük və sərnişin daşımalarında, o cümlədən Orta Dəhliz üzrə nəqliyyat əməliyyatlarında istismarı planlaşdırılır.

Paylaş:
104

Aktual

Cəmiyyət

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Dünya

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Reportaj

Reabilitasiya, yoxsa həbs? 1news.az Nəsimi Nəbizadə ilə bağlı hadisəni araşdırır

Cəmiyyət

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərənin tikintisi davam etdirilir

Bakının müxtəlif istiqamətində piyadaların rahat hərəkəti üçün işlər görülür - FOTO

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

Ucarda maşın aşıb, xəsarət alanlar var - FOTO

Cəbrayılda mina partlayıb, bir nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Elşad Xose həbs edildi

Son xəbərlər

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Bu gün, 12:34

İran etirazlarında ölən və saxlanılanların sayı açıqlandı

Bu gün, 12:14

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:10

Üçüncü “RoPax” tipli gəmi-bərənin tikintisi davam etdirilir

Bu gün, 11:55

Bakının müxtəlif istiqamətində piyadaların rahat hərəkəti üçün işlər görülür - FOTO

Bu gün, 11:44

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz odlu silah-sursatın sayı açıqlanıb

Bu gün, 11:30

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Bu gün, 11:20

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi möhkəm əsaslar üzərində formalaşıb”

Bu gün, 11:16

Qar, duman, külək – Ölkədə faktiki hava açıqladı

Bu gün, 11:01

Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:49

Rusiya Ukraynaya “Oreşnik”lə zərbə endirdi, Ukraynadan CAVAB

Bu gün, 10:43

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Bu gün, 10:27

Bakıda “BYD” yandı - VİDEO

Bu gün, 10:01

Reabilitasiya, yoxsa həbs? 1news.az Nəsimi Nəbizadə ilə bağlı hadisəni araşdırır

Bu gün, 09:35

Balakəndə çaydan qanunsuz qum-çınqıl daşıyanlar məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 09:21

Abşeron rayonunun bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 09:03

Paytaxtda Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski prospektinin kəsişməsində yeni işıqforlar quraşdırılıb

09 / 01 / 2026, 17:42

Ötən il 41,7 milyon ədəddən çox siqaret qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

09 / 01 / 2026, 17:37

Ötən il Naxçıvanda 6 erkən nikahın və 1 qohum evliliyinin qarşısı alınıb

09 / 01 / 2026, 17:24

“Avant Group” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi

09 / 01 / 2026, 17:15
Bütün xəbərlər