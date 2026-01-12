Özü və başqalarının həyatına real təhlükə yaradan piyadalara qarşı profilaktik tədbir keçirilib
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında qeyd olub.
Bildirilib ki, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən piyadalar avtomobil yolunun hərəkət hissəsini, küçələri piyada keçidləri ilə, o cümlədən yeraltı və yerüstü keçidlərlə, bunlar olmadıqda isə yolayrıclarında səki xətti və ya yol çiyni xətləri boyunca keçməlidirlər.
Profilaktik tədbirlərlə yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəflətən çıxan piyada müəyyən olunub və onunla maarifləndirici söhbətlər aparılıb.
Bir daha bütün hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırırıq ki, qaydalara əməl etmək özünüzü və başqalarını həyati təhlükələrdən qoruyur.