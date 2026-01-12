 Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

09:51 - Bu gün
Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

1news.az nazirliyin saytına istinadən xəbər verir ki, ötən həftə ərzində 213 yanğına çıxış, 27 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 5 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 14-ü azyaşlı olmaqla 37 nəfər xilas edilib, 10-u azyaşlı olmaqla 25 nəfər təxliyə olunub, 2 nəfər xəsarət alıb, 7 nəfər tüstüdən zəhərlənib, hadisələr zamanı 8 nəfər həyatını itirib.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO

Müsahibə

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Dünya

Vaşinqtondan Tehrana sərt mesaj: Ordu hazır vəziyyətdədir

Müsahibə

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

Cəmiyyət

Paytaxtda avtobusda soyğunçuluq edən 3 nəfər saxlanılıb

Gəncədə tələbə dərs vaxtı öldü

Bakıda mağazadan meyit tapılıb

Son iki gündə 115 cinayətin açılması təmin edilib

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Praqa hava limanında insident: AZAL-ın ekipajı təyyarəyə qanunsuz daxilolmanın qarşısını alıb

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

“Sülh Körpüsü”: vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu müzakirə olunacaq

Son xəbərlər

Paytaxtda avtobusda soyğunçuluq edən 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:38

Əhməd İsmayılov: Uğurlarımızın əsasında dövlətin informasiya siyasətinə strateji yanaşması dayanır

Bu gün, 12:20

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Bu gün, 12:19

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:16

Gəncədə tələbə dərs vaxtı öldü

Bu gün, 12:10

Bakıda mağazadan meyit tapılıb

Bu gün, 11:32

Vaşinqtondan Tehrana sərt mesaj: Ordu hazır vəziyyətdədir

Bu gün, 11:12

Son iki gündə 115 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:52

Ötən il 39,5 min nəfərə proaktiv qaydada pensiya təyinatı aparılıb

Bu gün, 10:40

Mülki PUA-ların dövlət qeydiyyatına alınması üzrə müraciətlər “mygov” üzərindən edilə bilər

Bu gün, 10:33

Bakıda başlayan yol, Avropada formalaşan elm: “Şöhrət” ordeni alan Məsud Aşina ilə müsahibə

Bu gün, 10:14

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:07

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan eksperimentinin dərsləri

Bu gün, 10:06

Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

Bu gün, 09:51

Özü və başqalarının həyatına real təhlükə yaradan piyadalara qarşı profilaktik tədbir keçirilib

Bu gün, 09:42

Paytaxtın bu ərazisində işıq kəsiləcək

Bu gün, 09:38

Əmtəə bazarlarında gümüş 5%-dən çox bahalaşıb

Bu gün, 09:17

AMB 12 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:15

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 09:08

Sabunçuda oğurluq edən şəxs saxlanılıb

10 / 01 / 2026, 17:53
Bütün xəbərlər