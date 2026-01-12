Ötən il 39,5 min nəfərə proaktiv qaydada pensiya təyinatı aparılıb
2025-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 39,5 min nəfərdən çox şəxsə proaktiv qaydada yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı aparılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onların 67,5%-ni kişilər, 32,5%-ni isə qadınlar təşkil edib.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 35 min nəfərdən çox şəxsə proaktiv qaydada yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı aparılıb. Onların 71,4%-ni kişilər, 28,6%-ni isə qadınlar təşkil edib.
