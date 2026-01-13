 Hövsanda bazar və bazarətrafı qida obyektlərində nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Hövsanda bazar və bazarətrafı qida obyektlərində nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Qafar Ağayev14:54 - Bu gün
Hövsanda bazar və bazarətrafı qida obyektlərində nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən “Zeytun Park” MMC-yə məxsus “Nar Kəndli” bazarında və bazarətrafı qida obyektlərində nəzarət tədbirləri həyata keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, yoxlamalar zamanı bazar daxilində fəaliyyət göstərən ət satış obyektində ət və ət məhsullarının temperatur rejiminə əməl edilmədən, işlək olmayan soyuducu avadanlıqlarda və baytarlıq ekspertizasından keçirilmədən satışa çıxarıldığı müəyyən edilib.

Həmçinin bazar ərazisində balıqların saxlanılması və kəsimi üçün qanunsuz təşkil olunmuş sahələr aşkarlanıb, kəsim və satışın antisanitar şəraitdə aparıldığı məlum olub. Baxış zamanı diri və ölü balıqların uyğun olmayan məişət tipli vannalarda birlikdə saxlanıldığı, ölü balıqların vaxtında kənarlaşdırılmadığı, suyun müntəzəm dəyişdirilmədiyi, balıq məhsullarının açıq hava şəraitində və soyuducu avadanlıq olmadan satışa çıxarıldığı faktları qeydə alınıb.
Eyni zamanda süd və süd məhsullarının müşayiətedici sənədlərinin olmadığı, markalanma tələblərinə əməl edilmədiyi, saxlanma şəraiti və son istifadə müddəti barədə məlumatların göstərilmədiyi, eləcə də ev üsulunda hazırlanmış, etiket məlumatları olmayan müxtəlif növ turşuların satışa təqdim edildiyi müəyyən edilib.

Aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə bazar rəhbərliyinə icrası məcburi göstərişlər verilib. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunması və istehlakçıların sağlamlığının qorunması istiqamətində nəzarət tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
155

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Elşad Xose həbs edildi

Son xəbərlər

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Bu gün, 18:42

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Bu gün, 18:41

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Bu gün, 17:56

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Bu gün, 17:52

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:49

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:37

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 17:16

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 17:14

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 17:13

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə yeni rəis müavini təyin olunub

Bu gün, 17:12

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Bu gün, 16:35

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Bu gün, 16:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:04

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Bu gün, 15:57

Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində “Dəmirli” Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 15:50

Unibankın aktivləri 2 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:49

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Media təşkilatı Qarabağın minalardan təmizlənməsi prosesinə necə qoşuldu? - Umud Mirzəyevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər