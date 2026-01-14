Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək
1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasında əksini tapıb.
Sənədə əsasən, Mədəniyyət Nazirliyi Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 2026-2030-cul illərdə nominasiya üçün mədəni irs nümunələrinin seçilməsini, hər il azı 1 nominasiya sənədinin hazırlanaraq təqdim olunmasını, Azərbaycanın mədəni irs nümunələrinin “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsinə nail olunmaqla, geniş təbliğini həyata keçirməlidir.
