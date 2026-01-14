 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:32 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,19 % azalaraq 1,9795 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,61 % azalaraq 2,1559 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9795

100 Rusiya rublu

2,1559

1 Avstraliya dolları

1,1384

1 Belarus rublu

0,5778

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1150

1 Çexiya kronu

0,0817

1 Çin yuanı

0,2437

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6311

1 Honq Konq dolları

0,2180

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2847

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1844

1 İsveçrə frankı

2,1214

1 İsrail şekeli

0,5398

1 Kanada dolları

1,2242

1 Küveyt dinarı

5,5215

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3337

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5127

1 Moldova leyi

0,1005

1 Norveç kronu

0,1687

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6071

1 Polşa zlotası

0,4701

1 Rumıniya leyi

0,3888

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3195

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3215

Türk lirəsi

0,0394

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0394

Yapon yeni

1,0678

Yeni Zelandiya dolları

0,9765

Qızıl

7871,7395

Gümüş

154,3277

Platin

4140,4350

Palladium

3240,3785

