Kənan Quluzadə: “Azərbaycanın turizm sektoru WUF13 iştirakçılarını qarşılamağa tam hazırdır”
“Şübhəsiz, turizm sektorumuz tədbirin keçirilməsinə tam hazırdır. Əsas diqqət Bakı və Abşeron bölgəsinə yönələcək”.
1news.az-ın müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu sözləri Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə WUF13 forumuna hazırlıq üzrə media-brifinqdə jurnalistlərə bildirib.
Agentlik nümayəndəsinin sözlərinə görə, iştirakçıların yerləşdirilməsinin təmin olunması üçün Bakı və Abşerondakı 100-dən çox otellə operativ əlaqə yaradılıb. Hazırda 60-dan artıq otel beynəlxalq platformalar vasitəsilə satışa və rezervasiyaya başlayıb. K. Quluzadə qeyd edib ki, paytaxtda müxtəlif kateqoriyalı 206 sertifikatlı otel fəaliyyət göstərir və onların ümumi otaq fondu 12 mindən çoxdur. Alternativ olaraq qonaqlar üçün əlavə 126 yerləşmə obyekti də mövcuddur.
Tədbir proqramına ölkənin əsas turizm marşrutlarını əhatə edən 24 ekskursiya daxildir. Bunlara Bakı və Abşerona turları, həmçinin Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Şəki, Şamaxı, Quba, Qusar, Lənkəran və digər regionlara səfərlər daxildir.
“Bu genişmiqyaslı tədbir çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialını mümkün qədər geniş şəkildə təqdim etməyə çalışırıq: mədəniyyətimizi, irsimizi, milli mətbəximizi və unikallığı ilə seçilən təbiətimizi nümayiş etdiririk. Belə forumlar ölkəmizin dünya miqyasında tanınmasına güclü təkan verir. Təbii ki, son göstəricilər qeydiyyat sayından asılı olacaq, amma potensialımız böyükdür. Hər halda, Bakı və ümumilikdə ölkə üzrə qonaqların yerləşdirilməsi üçün resurslar tədbirin uğurla keçirilməsi üçün kifayətdir,” – deyə Kənan Quluzadə vurğulayıb.
Faiqa Məmmədova
Foto: Nadir İbrahimli