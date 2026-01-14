 Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib | 1news.az | Xəbərlər
Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib

10:04 - Bu gün
Hazırda ölkənin bir neçə ərazilərdə, xüsusi ilə Abşeron yarımadasında güclü, arabir şiddətlənən külək, eləcə də müxtəlif intensivlikdə yağıntılar müşahidə olunur.

Mövcud hava şəraiti yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərir və əlavə risklər yaradır.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən sürücülərə edilən xəbərdarlıqda deyilir.

Bununla əlaqədar yol polisi bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını son dərəcə diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır.
Xüsusilə xahiş olunur:

-hava və yol şəraitinə uyğun təhlükəsiz sürət rejiminə riayət edilsin;

-nəqliyyat vasitələri arasında məsafə və yan interval qorunsun;

-manevr zamanı, xüsusilə güclü külək və sürüşkən yol şəraitində ehtiyatlı davranılsın;

-işıqlandırma cihazlarından düzgün istifadə edilsin.

Eyni zamanda bildiririk ki, belə hava şəraitində piyadalar daha həssas vəziyyətdə olurlar. Sürücülərdən piyada keçidlərinə, ictimai nəqliyyat dayanacaqlarına və yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə xüsusi diqqət tələb olunur. Yolun su yığılan hissələrindən keçərkən piyadaların üzərinə su sıçratmaq yolverilməzdir və bu cür davranış təhlükə yaradır.
Yol polisi bütün yol hərəkəti iştirakçılarını qarşılıqlı hörmətə, məsuliyyətə və ehtiyatlılığa çağırır. Qaydalara əməl olunması və diqqətli davranış çətin hava şəraitində yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında vacib amildir.

