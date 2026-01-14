 Qarın hündürlüyü 30 santimetrə çatır - Faktiki hava | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qarın hündürlüyü 30 santimetrə çatır - Faktiki hava

10:27 - Bu gün
Qarın hündürlüyü 30 santimetrə çatır - Faktiki hava

Yanvarın 14-ü saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisində küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağır. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterlidir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Yağan qarın hündürlüyü Əlibəydə (Zaqatala) 30, Şahbuzda 29, Sarıbaşda (Qax) 23, Qubada 20, Şəkidə 15, Kəlbəcərdə 13, Laçın, Xınalıq, Qubadlı və Qusarda 10, Xaltan və Şahdağda 9, Altıağac və Gədəbəydə 8, Zaqatalada 6, Şuşada 5, Xankəndi, Qobustan və Daşkəsəndə 4, Şamaxı və Sədərəkdə 3, İsmayıllı və Şərurda 2, Balakən və Xocalıda isə 1 sm-dir .

Bir sıra ərazilərdə qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 28, Mingəçevirdə 26, Neftçalada 24, Gəncə, Tərtərdə 20, Ağstafa, Şəmkirdə 18, Bərdədə 16, Yevlaxda 15 m/s-dək güclənir.

Quba, Qusar, Şəki, Qax, Göygöl, Xaltan, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 4, Aran rayonlarında 3 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR-da 7, dağlıq rayonlarda 10 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

Paylaş:
258

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Siyasət

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Rəsmi

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Ağdərənin 4 kəndinə yola salınan ilk köç karvanı ünvana çatıb - YENİLƏNİB

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

Son xəbərlər

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Bu gün, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

Bu gün, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

Bu gün, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 17:23

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

Bu gün, 17:19

Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı Reyestri”nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

Bu gün, 17:18

Xalq Bank 2025-ci ilin yekunlarını açıqladı

Bu gün, 17:12

“Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası təsdiq edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:55

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya 44 il əvvəl tarixi və unudulmaz səfəri

Bu gün, 16:42

Vaqif Xaçatryan və digər 3 erməni Ermənistana təhvil verilib

Bu gün, 16:33

Saxta saytlar vasitəsilə vətəndaşların fərdi məlumatlarının ələ keçirilməsi hədəflənir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:10

Hikmət Hacıyev Qazaxıstan səfiri ilə müzakirə apardı

Bu gün, 15:57

Nəsiminin sabiq icra başçısı “Ağçiçəyim”dən rüşvət istəyib? - Sahibkar danışdı

Bu gün, 15:40

Yenilənmiş “Prestij” lotereyasında yarım milyon uduş sahibini gözləyir

Bu gün, 15:24

Müdafiə Nazirliyi və Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

Bu gün, 15:18

Taylandda qatar qəzası: ölənlər və yaralılar var

Bu gün, 15:06

“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO

Bu gün, 14:50

Türkiyədə doktorantura səviyyəsi və tədqiqat sahəsi üzrə təqaüdlü təhsil imkanı

Bu gün, 14:37
Bütün xəbərlər