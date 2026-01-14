İmişlidə heyvan satışı bazarı açılıb
İmişli rayonu Otuziki kəndi ərazisində yerləşən heyvan satışı bazarının fəaliyyətinə icazə verilib.
AQTA-dan 1news.az-a verilən məlumatına görə, bazar biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğunlaşdırılıb.
İşçi qrupu tərəfindən bazara yerində baxış və qiymətləndirmə keçirilib.
Aparılan qiymətləndirmə nəticəsində heyvan bazarında bioloji təhlükəsizlik və dövlət baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şəraitin yaradıldığı müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl bir neçə rayonun da heyvan satışı bazarlarının fəaliyyətinə icazə verilmişdi.
