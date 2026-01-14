“YAŞAT” Fondu şəhid Zərbəli Qafarovun ailəsinə dəstək göstərib
“YAŞAT” Fondu fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində şəhidimiz Qafarov Zərbəli Vidadi oğlunun ailə üzvləri üçün dəstək tədbirləri reallaşdırıb.
Fonddan 1news.az-a verilən məlumata görə, onun övladları Xalidə və Həsən Fond tərəfindən gerçəkləşdirilən müxtəlif tədbir və layihələrin iştirakçısı olub, eləcə də məktəbli ləvazimatları ilə təmin ediliblər. Həmçinin Xalidə Fondun vəsaiti hesabına Gəncə şəhərində, Xəzər Universiteti "Dünya" Məktəbində təhsil alır.
“YAŞAT” Fondunun hesabatları və xərclənən vəsaitlərlə bağlı ətraflı məlumatı yashat.gov.az rəsmi internet saytının Hesabatlar (https://yashat.gov.az/report/tableau) bölməsindən əldə etmək mümkündür.
