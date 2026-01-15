 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9778 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1676 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9778
AUD 1,1345
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0816
CNY 0,2439
DKK 0,2647
GEL 0,6307
HKD 0,218
INR 0,0188
GBP 2,282
SEK 0,1846
CHF 2,1219
ILS 0,5394
CAD 1,2228
KWD 5,5199
KZT 0,333
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5122
MDL 0,0995
NOK 0,1688
UZS 0,0142
PKR 0,607
PLN 0,4696
RON 0,3888
RUB 2,1676
RSD 0,0169
SGD 1,3194
SAR 0,4533
xdr 2,3203
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0392
JPY 1,0719
NZD 0,9745
XAU 7805,856
XAG 149,2053
XPT 3933,044
XPD 3024,249
Paylaş:
64

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

İqtisadiyyat

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Dünya

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan və SAT üzrə “qara siyahı” iddiaları: bütöv bir ölkənin imicinə zərbə vuran kimlərdir?

NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

Elşad Xose həbs edildi

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Son xəbərlər

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

Bu gün, 11:09

Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib - AAYDA görülən işləri açıqladı - VİDEO

Bu gün, 11:00

İran müvəqqəti bağladığı hava məkanını yenidən açıb

Bu gün, 10:55

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Bu gün, 10:48

Tramp Rza Pəhləvi haqda: Bir çox məsələləri araşdırırıq

Bu gün, 10:41

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 10:28

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 10:25

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bu gün, 10:22

Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub

Bu gün, 10:00

7 vəkil barəsində intizam tənbehi tədbirləri tətbiq edilib

Bu gün, 09:37

Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

Bu gün, 09:28

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Bu gün, 09:14

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:45

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

14 / 01 / 2026, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

14 / 01 / 2026, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

14 / 01 / 2026, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

14 / 01 / 2026, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

14 / 01 / 2026, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

14 / 01 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər