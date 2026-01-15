AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % azalaraq 1,9778 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,1676 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9778
|AUD
|1,1345
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,2439
|DKK
|0,2647
|GEL
|0,6307
|HKD
|0,218
|INR
|0,0188
|GBP
|2,282
|SEK
|0,1846
|CHF
|2,1219
|ILS
|0,5394
|CAD
|1,2228
|KWD
|5,5199
|KZT
|0,333
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5122
|MDL
|0,0995
|NOK
|0,1688
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,607
|PLN
|0,4696
|RON
|0,3888
|RUB
|2,1676
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3194
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3203
|TRY
|0,0394
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0392
|JPY
|1,0719
|NZD
|0,9745
|XAU
|7805,856
|XAG
|149,2053
|XPT
|3933,044
|XPD
|3024,249
