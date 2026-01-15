 Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

10:25 - Bu gün
Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Yanvarın 15-i saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağır.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yağan qarın hündürlüyü Əlibəydə (Zaqatala) 41, Sarıbaş (Qax) və Şahbuzda 35, Kişçayda (Şəki) 26, Laçında 25, Kəlbəcərdə 23, Qrızda 22, Xaltanda 17, Lerikdə 13, Şuşada 12, Qusarda 11, Xınalıq və Xızıda 10, Şahdağ və Qubada 9, Qobustan və Qəbələdə 7, Gədəbəydə 6, Xankəndi və Oğuzda 5, Sədərəkdə 3, Xocalı və Balakəndə 1 sm-dir.

Balakən, Qax, Şəki, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı, Quba, Qusar, Zaqatala, Qrız, Xaltan, Şahdağ, Mingəçevir, Göyçay, Lerik, Daşkəsəndə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Aran rayonlarında 3 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR-da 8, dağlıq rayonlarda 9 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

Paylaş:
65

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

İqtisadiyyat

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Dünya

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Cəmiyyət

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaqda olublar - FOTO

Şamaxı və Göyçay heyvan satışı bazarları açılıb - FOTO

Son xəbərlər

Paytaxtdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40%-i yenilənib

Bu gün, 11:09

Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib - AAYDA görülən işləri açıqladı - VİDEO

Bu gün, 11:00

İran müvəqqəti bağladığı hava məkanını yenidən açıb

Bu gün, 10:55

FHN kiçikhəcmli gəmilərə texniki baxış keçirəcək

Bu gün, 10:48

Tramp Rza Pəhləvi haqda: Bir çox məsələləri araşdırırıq

Bu gün, 10:41

Pakistanda ilk “ASAN xidmət” mərkəzi fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bu gün, 10:28

Duman, qar - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 10:25

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bu gün, 10:22

Sumqayıtda dörd qanunsuz ov tüfəngi aşkar olunub

Bu gün, 10:00

7 vəkil barəsində intizam tənbehi tədbirləri tətbiq edilib

Bu gün, 09:37

Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıb

Bu gün, 09:28

İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 2600-ü ötüb

Bu gün, 09:14

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:45

Azərbaycan pasportu ilə 70 ölkəyə vizasız səyahət etmək olar – SİYAHI

14 / 01 / 2026, 17:55

Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

14 / 01 / 2026, 17:43

Füzuli rayonunda “Məsumə” şirniyyat sexində nöqsanlar aşkarlanıb

14 / 01 / 2026, 17:42

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək

14 / 01 / 2026, 17:36

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ötən il 8 milyona yaxın sərnişinə xidmət göstərilib

14 / 01 / 2026, 17:28

Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

14 / 01 / 2026, 17:23
Bütün xəbərlər