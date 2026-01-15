İndoneziyada təhsil üzrə təqaüd proqramı elan olunub
İndoneziyanın Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) ali təhsil müəssisəsi 2026-2027-ci tədris ili üzrə bakalavriat və magistratura səviyyələrində beynəlxalq tələbələr üçün təqaüd proqramı elan edir.
1news.az xəbər verir ki, təqaüd proqramına müraciət üçün son qeydiyyat tarixi: 31 yanvar 2026-cı il.
Proqramın şərtləri, tələb olunan sənədlər və müraciət qaydaları ilə bağlı ətraflı məlumat aşağıdakı keçidlərdə təqdim olunur:
https://international.ump.ac.id/knb-scholarship/
