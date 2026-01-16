 Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Qafar Ağayev16:49 - Bu gün
Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən 2026-cı il 18 yanvar tarixində ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul olmaq istəyənlər üçün elektron formada sınaq imtahanı keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahan Bakı şəhərində DİM-in elektron imtahanlar korpusunda və Mərkəzin Gəncə, Şəki, Şəmkir, Şirvan, Bərdə, Lənkəran, Xaçmaz şəhərlərində yerləşən regional bölmələrinin inzibati binalarında, Naxçıvanda isə 4 saylı orta məktəbdə təşkil olunacaq. İmtahanda iştirak etmək üçün müraciət internet vasitəsilə aparılıb və 493 nəfər qeydiyyatdan keçib.

İmtahan bütün binalarda eyni vaxtda - saat 11:00-da başlanır. İmtahanda iştirak edəcək bakalavrların nəzərinə çatdırırıq ki, imtahan binasına buraxılış saat 10:45-də başa çatacaq. Test tapşırıqlarının cavablandırılmasına 3 saat, xarici dil fənni üzrə essenin yazılmasına isə 30 dəqiqə vaxt ayrılır.

Bakalavrlar imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli və “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni mütləq gətirməlidirlər. Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmazsa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, bakalavr imtahana buraxılmır.

İştirakçılar imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda və ya imtahanı yekunlaşdırdıqda nəticələrlə (esse qiymətləri istisna olmaqla) tanış olmaq imkanına malik olacaqlar.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Rəsmi

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Köşə

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Cəmiyyət

Şənbə gününün havası: Sulu qar gözlənilir

Cəmiyyət

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib - FOTO

Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

Dumanlı hava şəraitini nəzərə almaması ahıl sürücüyə həyatı bahasına başa gəldi - VİDEO

Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

Son xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Bu gün, 17:51

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Bu gün, 17:49

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Bu gün, 17:45

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:38

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 17:34

Nadejda İsmayılova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:18

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:07

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:03

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:49

Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı: İran müzakirə olundu

Bu gün, 16:38

Novxanıda fəaliyyət göstərən kəsim məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:22

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Bu gün, 16:18

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Bu gün, 16:11

Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi

Bu gün, 15:49

“Xiaomi” “REDMI Note 15” seriyasını təqdim edir: “REDMI Titan Durability” etibarlılığı və flaqman imkanları - FOTO

Bu gün, 15:44

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Bu gün, 15:23

Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 15:01

Polis əməliyyat keçirdi - 5 kq narkotiki satmaq istəyən şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:31

Xırdalanda dəmir məhəccərlər oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:58

Bakıda “WUF13” çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

Bu gün, 13:52
Bütün xəbərlər