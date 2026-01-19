 “Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

17:33 - Bu gün
“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Baş Prokurorluq "Qurtuluş" Reabilitasiya Mərkəzində aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı məlumat yayıb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, "Qurtuluş" Reabilitasiya Mərkəzi MMC-nin Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən müəssisəsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb.

Araşdırma nəticəsində toplanmış ilkin dəlillər əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125 (özünü öldürmə həddinə çatdırma), 145.2.1 və 145.2.4-cü (adam oğurluğu ilə bağlı olmayan qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən iki və ya daha çox şəxsə qarşı törədildikdə) maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Cəmiyyət

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

İqtisadiyyat

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Füzuliyə işləməyə gedən iki şəxs avtomobildə boğulub öldü

“Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib - FOTO

Tovuzda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

Son xəbərlər

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Bu gün, 17:54

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:49

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

Bu gün, 17:38

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:33

“Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar Bakı metrosunun iş saatı uzadılacaq

Bu gün, 17:14

“Liv Bona Dea Hospital” Nigar Köçərlinin iddialarına cavab verdi

Bu gün, 17:12

Müavin arvadının işdən çıxmasına səbəb olan kişi üzr istədi – VİDEO

Bu gün, 16:46

Yelo Bank 2025-ci ili aktivlərin və depozitlərin əhəmiyyətli artımı ilə tamamlayıb

Bu gün, 16:36

Təcridxanaya narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:13

Sabah 10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək

Bu gün, 16:08

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Bu gün, 16:04

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açıldı

Bu gün, 15:27

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Bu gün, 15:11

Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində nikahların və boşanmaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:57

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:35

“Wolt” Azərbaycanda tətbiqin yenilənmiş versiyasını təqdim edib

Bu gün, 14:26

Sabah Bakıda bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - DYP-dən MÜRACİƏT

Bu gün, 14:16

Ötən həftə 508 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:14

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Bu gün, 14:08
Bütün xəbərlər