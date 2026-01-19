 Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib - FOTO

Qafar Ağayev09:31 - Bu gün
Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında səfərdədir.

1news.az xəbər verir ki, Leyla Əliyevanı Efiopiyanın planlaşdırma və inkişaf naziri Fitsum Assefa Adela qarşılayıb.

Leyla Əliyevanın şərəfinə Efiopiyanın qədim və zəngin mədəniyyətini əks etdirən ənənəvi qəhvə mərasimi təşkil olunub. Tədbir zamanı qonaqlara bu qədim ritualın detalı haqqında məlumat verilib. Mərasimin sonunda qonaqlara əsrarəngiz ətri və özünəməxsus dadı ilə seçilən təzə dəmlənmiş Efiopiya qəhvəsi təqdim olunub.

Daha sonra Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib. Burada onu Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş nazirin ofisinin rəhbəri və kabinet işləri naziri Alemtsehay Paulos qarşılayıb.

Məlumat verilib ki, Efiopiya Elm Muzeyi 2022-ci ilin oktyabrında ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Yeddi hektar ərazidə inşa olunmuş və 80 faizi yaşıl sahədən ibarət olan muzey iki möhtəşəm binadan ibarətdir. Bu nəhəng muzey kompleksi elmi-tədqiqat mərkəzi kimi fəaliyyət göstərmək, müxtəlif sahələr üzrə həm qədim, həm də müasir texnologiyaları qoruyub saxlamaq və onları gələcək nəsillərə ötürmək məqsədi daşıyır.

Efiopiyanın Baş naziri Abiy Ahmedin təşəbbüsü ilə inşa edilən kompleksdə elm və texnologiyaya həsr olunan müasir interaktiv eksponatlar, planetarium və günəş panelləri kimi ekoloji cəhətdən təmiz dizayn elementləri yer alır.

Muzey xüsusilə gənclər arasında innovasiyanı və rəqəmsal bacarıqların inkişafını təşviq etməyi hədəfləyir, texnoloji tədbirlər və konfranslar üçün mühüm mərkəz rolunu oynayır. Uşaqlar və gənclər arasında böyük populyarlıq qazanan muzeyi indiyədək 7 milyon uşaq ziyarət edib. Bu kompleks Efiopiyanın rəqəmsal transformasiya istiqamətindəki səylərinin əsas elementi olmaqla yanaşı, həm müasir elmi, həm də milli irsi uğurla nümayiş etdirir.

Paylaş:
266

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Cəmiyyət

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

İqtisadiyyat

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Azərbaycan Nəşriyyatı” bağlanır - SƏBƏB

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu rayonda işıq kəsiləsəcək

Son xəbərlər

Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha 3 şəxs Azərbaycana gətirilib - ADLAR

Bu gün, 17:54

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:49

Daxili Qoşunların 2025-ci ildə fəaliyyətinə dair müşavirə keçirilib

Bu gün, 17:38

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı üç maddə üzrə cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:33

“Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar Bakı metrosunun iş saatı uzadılacaq

Bu gün, 17:14

“Liv Bona Dea Hospital” Nigar Köçərlinin iddialarına cavab verdi

Bu gün, 17:12

Müavin arvadının işdən çıxmasına səbəb olan kişi üzr istədi – VİDEO

Bu gün, 16:46

Yelo Bank 2025-ci ili aktivlərin və depozitlərin əhəmiyyətli artımı ilə tamamlayıb

Bu gün, 16:36

Təcridxanaya narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:13

Sabah 10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək

Bu gün, 16:08

Prezident İlham Əliyev “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”na layiq görülüb

Bu gün, 16:04

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açıldı

Bu gün, 15:27

İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

Bu gün, 15:11

Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ərzində nikahların və boşanmaların sayı açıqlandı

Bu gün, 14:57

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:35

“Wolt” Azərbaycanda tətbiqin yenilənmiş versiyasını təqdim edib

Bu gün, 14:26

Sabah Bakıda bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq - DYP-dən MÜRACİƏT

Bu gün, 14:16

Ötən həftə 508 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:14

Bank BTB-nin staqnasiyası: “beton” aktivlər və likvidlik problemləri

Bu gün, 14:08
Bütün xəbərlər