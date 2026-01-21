 Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

14:02 - Bu gün
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Azərbaycanda minimum əməkhaqqının məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir.

Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan dəyişikliyə əsasən, minimum əməkhaqqının məbləğinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın təklifləri əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq.

Qeyd edilib ki, işçilərin minimum yaşayış səviyyəsini təmin edən və bu gün bütün dünyada sosial siyasət alətlərindən biri olan minimum əməkhaqqının tənzimlənməsi bir çox beynəlxalq qurumların, xüsusən də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının həll etdiyi və diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir.

Bu xüsusda, Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" hesabatında qanunvericiliyin minimum əməkhaqqının dövri yenilənməsinin məcburiliyinin təsbit edilməməsi bal itirən suallar kateqoriyasına şamil edilib.

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq Baş nazirinin müavini, Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri tərəfindən 2025-ci il 19 fevral tarixində təsdiq edilmiş "Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" hesabatının "İşçi qüvvəsi" indikatoru ilə bağlı "Əmək münasibətləri və məşğulluq sahəsində qanunvericilik islahatlarının aparılması" tədbirinin icrasını təmin etmək məqsədilə Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi zərurətindən irəli gələn qanun layihəsi hazırlanıb.

Bildirilib ki, layihənin qəbulu ölkədə sosial müdafiənin effektiv aləti sayılan minimum əmək haqqının müəyyənləşməsinin dövriliyini təmin edəcək və sözügedən hesabatda qeyd olunan sualla bağlı ölkənin bal itirilməsi səbəbi aradan qalxacaq.

Paylaş:
203

Aktual

Rəsmi

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Ağcabədidə 10 kq narkotik aşkarlanıb

Wolt Azərbaycanda Wolt+ Həftələri kampaniyasını start verir və üzvlərə xüsusi endirimlər və təkliflər təqdim edir

“World Class Azerbaijan”da təhlükəsizlik və sağlamlıq yanaşması: preventiv və sistemli model

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Wolt” Azərbaycanda tətbiqin yenilənmiş versiyasını təqdim edib

Temperatur 8 dərəcə enir: Qar, buzlanma və güclü külək - XƏBƏRDARLIQ

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Sərnişinin pulunu oğurlayan avtobus sürücüsü saxlanılıb

Bu gün, 17:55

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Bu gün, 17:44

Ağcabədidə 10 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:20

Parklanma üçün qanunsuz ödəniş tələb edənləri hansı cəza gözləyir? – AYNA-dan XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:04

Wolt Azərbaycanda Wolt+ Həftələri kampaniyasını start verir və üzvlərə xüsusi endirimlər və təkliflər təqdim edir

Bu gün, 16:46

“World Class Azerbaijan”da təhlükəsizlik və sağlamlıq yanaşması: preventiv və sistemli model

Bu gün, 16:37

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 16:28

Bakıda 2 nəfər prokurorluqdan xaric edilib

Bu gün, 16:21

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 20 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:02

Vidadi Zeynalovun milyonluq əmlakları hərraca çıxarılır - SİYAHI

Bu gün, 15:05

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:59

“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

Bu gün, 14:42

Ət qutabında at DNT-si aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:18

SportAccord 2026: Beynəlxalq idman liderləri Bakıda toplaşacaq

Bu gün, 14:09

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Bu gün, 14:02

Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

Bu gün, 13:50

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:15

“Dezinformasiya: qlobal miqyasda və Azərbaycan reallığında ən ciddi təhlükə kimi” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib

Bu gün, 13:14

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər