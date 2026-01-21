 Bakıda quldurluq və oğurluq edən şəxslər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda quldurluq və oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

11:52 - Bu gün
Bakıda quldurluq və oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Bakıda quldurluq və oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Paytaxtın Nizami rayonunda 54 yaşlı şəxsə qarşı quldurluq edilib. Zərərçəkən polisə müraciət edərək bir neçə gün əvvəl iki nəfər naməlum şəxsin onu kəsici alətlə hədələyərək gödəkçəsində olan pul vəsaitini ələ keçirdiklərini bildirib.

Nizami Rayon Polis İdarəsi 24-cü Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 42 yaşlı Cabir Ələkbərov və 34 yaşlı Nazir İsmayılov müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Şöbə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər tədbirlərlə isə rayon ərazisindəki market və ticarət mərkəzlərinin birindən mobil telefon, eləcə də qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən 37 yaşlı İxtiyar Nəbiyev və daha iki şəxs saxlanılıb.

Bundan başqa Nizami rayonunda polis əməkdaşları kuryerlik edən şəxslərin motosikletlərini oğurlamaqda şübhəli bilinən Elvin İmanov və Samir Hüseynovu da saxlayıblar. Qeyd edək ki, hadisələrin hər biri təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də anbaan qeydə alınıb.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
167

Aktual

Rəsmi

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Cəmiyyət

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Rəsmi

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Ağcabədidə 10 kq narkotik aşkarlanıb

Wolt Azərbaycanda Wolt+ Həftələri kampaniyasını start verir və üzvlərə xüsusi endirimlər və təkliflər təqdim edir

“World Class Azerbaijan”da təhlükəsizlik və sağlamlıq yanaşması: preventiv və sistemli model

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədi rayonunda yataqxanada yanğın söndürülüb, sakinlər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Fərqli Qətər: Dohadan kənarda nələr gizlənir? - FOTO

Tovuzda bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Sərnişinin pulunu oğurlayan avtobus sürücüsü saxlanılıb

Bu gün, 17:55

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Bu gün, 17:44

Ağcabədidə 10 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 17:20

Parklanma üçün qanunsuz ödəniş tələb edənləri hansı cəza gözləyir? – AYNA-dan XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:04

Wolt Azərbaycanda Wolt+ Həftələri kampaniyasını start verir və üzvlərə xüsusi endirimlər və təkliflər təqdim edir

Bu gün, 16:46

“World Class Azerbaijan”da təhlükəsizlik və sağlamlıq yanaşması: preventiv və sistemli model

Bu gün, 16:37

Ziya Bünyadov prospektində yanğın tam söndürülüb - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 16:28

Bakıda 2 nəfər prokurorluqdan xaric edilib

Bu gün, 16:21

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 20 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 16:02

Vidadi Zeynalovun milyonluq əmlakları hərraca çıxarılır - SİYAHI

Bu gün, 15:05

Xankəndiyə köçən keçmiş məcburi köçkünlərə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:59

“Azər-Türk Bank”a sədr təyin edilib

Bu gün, 14:42

Ət qutabında at DNT-si aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:18

SportAccord 2026: Beynəlxalq idman liderləri Bakıda toplaşacaq

Bu gün, 14:09

Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

Bu gün, 14:02

Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

Bu gün, 13:50

Davosda Azərbaycan və İsrail Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:15

“Dezinformasiya: qlobal miqyasda və Azərbaycan reallığında ən ciddi təhlükə kimi” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib

Bu gün, 13:14

İlham Əliyev ABŞ Prezidentinə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər