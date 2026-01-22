TESS — dadı ilə yanaşı sevinc bəxş edən çay - FOTO
15 yanvar tarixində TESS çayının “Zövqünə uyğun hədiyyələri seç” aksiyası başa çatdı.
Aksiya iştirakçılarına xoş anlar yaşatdı və dəyərli hədiyyələr qazanmaq imkanı verdi.
Hər ay çay sevərlər arasında 10 hədiyyə oynanılırdı. Onların sırasında Apple iPhone 16 smartfonu, 200 AZN dəyərində Kontakt Home və səyahət üçün hədiyyə kartları, eləcə də fitnes-klub abunəlikləri yer alırdı. Qaliblər təsadüfi seçim yolu ilə müəyyən edilirdi, aksiyanın bütün iştirakçıları isə avtomatik olaraq TESS klubunun üzvünə çevrilirdi. Qəbzlərin qeydiyyatı üçün xallar hesablanırdı, və bu xallar hədiyyələrlə dəyişdirilə bilirdi. Hər yeni alış isə qalib gəlmək şansını artırırdı.
Son tiraj 15 yanvar 2026-cı il tarixində keçirildi.
Tirajda 4–31 dekabr 2025-ci il tarixləri arasında www.tess-club.az saytında qəbzlərini qeydiyyatdan keçirmiş TESS çayı alıcıları iştirak etdilər.
Tirajın nəticələrinə əsasən 10 qalib müəyyən olunub:
📱 Apple iPhone 16 smartfonu
Cavad Cavadov (Qəbzin ID nömrəsi G2aRhRxMBWTG)
💳 200 AZN dəyərində Kontakt Home hədiyyə kartı
1. Hədiyyə Əliyeva (Qəbzin ID nömrəsi 3dW7UQVymvMM)
2. Elçin Zeynəddinov (Qəbzin ID nömrəsi GewSmfRAo78k)
3. Elşad Qasımov (Qəbzin ID nömrəsi 6t2cmzw3Nke4)
✈️ 200 AZN-lik Səyahət hədiyyə kartı
1. Kərim Əliyev (Qəbzin ID nömrəsi FKWRYn8zXzJE)
2. Fəridə Nəbiyeva (Qəbzin ID nömrəsi F1siUhpXr1r1)
3. Rüfət Əhmədov (Qəbzin ID nömrəsi AAHYALyvTW1X)
💪 1 aylıq Fitness klub abunəliyi
1. Anar Məcidov (Qəbzin ID nömrəsi 4mSiFdTQA7D5)
2. Çingiz Əliyev (Qəbzin ID nömrəsi 8GUMaimBeLLk)
3. Günel Abdullayeva (Qəbzin ID nömrəsi 9c2dHdsuVBAA)
Bizimlə olan, TESS-i seçən və çaya olan sevgini bizimlə bölüşən hər kəsə təşəkkür edirik!
Yeniliklərimizdən xəbərdar olmaq üçün sosial şəbəkələrdə bizi izləyin —
çünki TESS təəccübləndirməyə davam edir!
Reklam hüququnda