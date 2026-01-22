 2025-ci ildə aşkar edilən əmək qanunvericiliyi pozuntusunun sayı açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
2025-ci ildə aşkar edilən əmək qanunvericiliyi pozuntusunun sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev12:20 - Bu gün
2025-ci ildə aşkar edilən əmək qanunvericiliyi pozuntusunun sayı açıqlanıb

“2025-ci il üzrə fəaliyyətimizə nəzər salsaq il ərzində vətəndaşlardan və dövlət qurumlarından daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması nəticəsində Xidmət tərəfindən 6 897 halda əmək qanunvericiliyinin pozulması halları aşkar edilib və inzibati tənbeh tədbirləri görülüb”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Vəli Quliyev qurumun 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib

O bildirib ki, görülmüş tədbirlər nəticəsində vətəndaşlara gecikdirilmiş 842 min manata yaxın vəsaitin ödənilməsi təmin olunub.

