 Füzulidə 16 kq narkotik dövriyədən çıxarılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Füzulidə 16 kq narkotik dövriyədən çıxarılıb

Qafar Ağayev10:17 - Bu gün
Füzulidə 16 kq narkotik dövriyədən çıxarılıb

Füzulidə 16 kiloqram narkotik vasitə dövriyədən çıxarılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, Füzuli Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Əyyub Məlikov və əvvəllər məhkum olunmuş Ramil Quliyev saxlanılıblar.

Onladan 12 kiloqram 635 qram marixuana, 2 kiloqram 880 qram tiryək, 1 kiloqrama yaxın metamfetamin və 800 ədəd psixotrop tərkibli metodon həbi aşkarlanıb. Bu şəxslərin narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdikləri məlum olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ə.Məlikov və R.Quliyev barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır.

Paylaş:
146

Aktual

Reportaj

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Siyasət

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Cəmiyyət

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

20 Yanvar metrostansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

Qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

“Liv Bona Dea Hospital” Nigar Köçərlinin iddialarına cavab verdi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Son xəbərlər

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

Bu gün, 17:48

Milli Məclis və İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədrlərinin görüşü olub

Bu gün, 17:45

“Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Bu gün, 17:42

Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib

Bu gün, 17:36

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Bu gün, 17:28

Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 17:17

Bakı metrosunda 300 yeni vaqon alınması müzakirə edib

Bu gün, 17:05

Ağcabədi heyvan bazarının fəaliyyətinə icazə verilib

Bu gün, 16:47

Səbaildə yanan evdən iki nəfərin meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 15:58

Ötən il Azərbaycan telekanallarında hansı janrda proqramlar üstünlük təşkil edib? - SİYAHI

Bu gün, 15:27

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

Bu gün, 15:17

Azərbaycanda 100 min nəfərə nə qədər cinayət düşür? - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 15:15

Keçən il 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilib

Bu gün, 15:05

Beynəlxalq axtarışa verilmiş 40 nəfərin yeri müəyyən olunub

Bu gün, 14:54

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verir

Bu gün, 14:50

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən il 1079 döyüş silahı aşkar edilib

Bu gün, 14:44

ABŞ səfirliyi: Prezidentlər Vaşinqton razılaşmalarına sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər

Bu gün, 14:09

Prokurorluq Xırdalanda fəhlənin iş zamanı ölümününü araşdırır

Bu gün, 14:00

Nigar Köçərli: “LİV Bona Dea” Hospital ilə məsələni hüquqi müstəvidə həll etməyi düşünürəm

Bu gün, 13:38

Qarabağda yaşayan 10 erməni və 1 rus Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təhvil verildi

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər