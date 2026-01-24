 Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB

18:02 - 24 / 01 / 2026
Neftçala rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə 1-i qadın, 2-i kişi olmaqla xəsarət alan 3 nəfər Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından verilən məlumata görə, müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.

“Hazırda onların müalicələri davam etdirilir, 2 nəfərin vəziyyəti stabil, 1 nəfərin vəziyyəti isə orta-ağır qiymətləndirilir”, - məlumatda vurğulanıb.

15:36

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə Neftçala rayonunun Surra kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Avtomobillərin toqquşmadı nəticəsində azyaşlı sərnişin ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

