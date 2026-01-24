İmişlidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
İmişli rayonu ərazisində minik avtomobillərinin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hadisə saat 14 radələrində Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Mercedes" və "VAZ" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət var. Onlar İmişli rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
